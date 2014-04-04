У центрі Києва побилися активісти "Правого сектора" з представниками КПУ

15:19, 04 квітня 2014
Київ
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У Києві на перехресті вул. Гончара і Гоголівської вчора, 3 квітня, близько 14:30 невідомі побили агітаторів КПУ.

Прихильники "Правого сектора" побилися з комуністами / Оксана Коваленко / pravda.com.ua

Потерпілі розповіли, що невідомі підійшли до агітаторів Комуністичної партії, які роздавали агітматеріали у наметі на вул. Гончара, показали посвідчення "Правого Сектору".

Про це повідомляє МВС.

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Між чоловіками виникла словестна перепалка, яка переросла в бійку.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ст. 269 ККУ (хуліганство).

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