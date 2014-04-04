КВУ прогнозує, що в мери Києва балотуватимуться понад 30 кандидатів

У виборах мера Києва 25 травня братиме участь понад 30 кандидатів.

Таку думку голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко висловив на прес-конференції в УНІАН.

“Я думаю, кандидатів на виборах мера Києва буде достатньо. Сьогодні почалась кампанія, завтра почнеться висування. Основні гравці вже заявлені. Я думаю, «першу лігу» учасників виборів вже можна назвати, але я боюсь, що кандидатів буде більше ніж 23 (як на президентських виборах - УНІАН)... Я боюсь наврочити, але буде не менше трьох десятків”, - сказав він.

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Черненко прогнозує, що в цілому місцеві вибори, які 25 травня також відбудуться в багатьох регіонах України, будуть набагато складнішими за вибори президента.

“Ми вже бачимо в багатьох виборчих округах до міської ради відбуваються цікаві речі — ходять певні люди по квартирам, питають: «За скільки ви готові продати свій голос? Чи знаєте ви такого кандидата?» Тобто гроші ще не роздають, але тенденції і попередні сигнали дуже неприємні”, - наголосив Черненко.