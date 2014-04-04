У Києві провели акцію бойкоту російського чаю

13:45, 04 квітня 2014
Київ
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У центрі столиці активісти громадянського руху «Відсіч» провели низку флешмобів із закликом бойкотувати автомобільні кав’ярні та «Макдональдс», які продають російські чаї й соуси. 

Українців закликають бойкотувати російські товари

На думку активістів, купуючи російські товари, українці фінансують агресора.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, учасники акції підходили до кожної кав’ярні-автівки і запитували марку чаю, яку вони пропонують покупцям. Почувши відповідь Greenfield чи Lipton, активісти падали на тротуар, тримаючи в руках плакати із закликом «Не купуй Lipton – не фінансуй війну».

У такий символічний спосіб учасники акції продемонстрували, що підтримка російського виробника загрожує життю й безпеці громадян України.

«Закликаємо не купувати російські чаї, тому що зараз в 90% фактично мобільних кав’ярень у нас продають російські чаї. Це переважно чай Lipton, який заполонив ці всі кав’ярні. Ми падаємо і таким чином демонструємо, що російське вбиває. Тобто купуючи російський чай, ти фінансуєш кулі, які можливо у майбутньому можуть вбити тебе або твоїх родичів, або твоїх друзів, як це відбувалось в Криму», – розповідає координатор акції, активістка громадянського руху «Відсіч» Катерина Чепура.

Читайте такожДержспоживінспекція забракувала російські цукерки та сирДехто з продавців автомобільних кав’ярень відреагували на флешмоб і вирішили підтримати акцію, викинувши коробку чаю Lipton у смітник.

«У нас є кілька російських чаїв, але до цього я про це не знав. Я думаю, що на майбутнє ми цю акцію прикриємо і не будемо допомагати Росії, щоб вона захоплювала наш рідний край», – зауважує Дмитро, продавець однієї з кав’ярень.

Організатори заявили, що з наступного тижня розпочнуть закликати до бойкоту білоруських товарів, вірменських вин і коньяків, «оскільки Білорусь та Вірменія – країни, які підтримали анексію Криму».

Акція відбулася у рамках кампанії «Не купуй російське», яка шириться торгівельними центрами українських міст.  Мета кампанії – «поінформувати українського покупця, що українські гроші, витрачені на російські товари, можуть бути використані Кремлем на війну проти України та окупацію її території».

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