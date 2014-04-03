Голова КМДА Бондаренко збирається йти в мери Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко планує взяти участь у виборах міського голови Києва 25 травня.

Про це Бондаренко сказав в ефірі “5 каналу”.

Він закликав об'єднатися навколо його кандидатури всіх кандидатів, які мають менший або зовсім не мають досвіду державного управління.

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Також голова КМДА висловився за те, аби вибори мера Києва проходили в два тури і висловив сподівання, що ця пропозиція буде підтримана у наступний вівторок.

Бондаренко також повідомив, що поки не планує здавати депутатський мандат, оскільки у більшості і так бракує голосів, а він обирався по мажоритарному округу.

Водночас, він заявив, що відмовився від зарплати народного депутата.