Сьогодні Київському зоопарку виповнюється 105 років. Столичний звіринець було відкрито 3 квітня (21 березня за старим календарем) 1909 року.

З перших днів він утримувався на благодійні пожертви від приватних осіб та меценатів, серед яких були й такі відомі особистості, як підприємець А. Терещенко, архітектор В. Городецький та навіть цар Микола ІІ.

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Протягом десятиліть зоопарк залишався гордістю країни та славився як один із найкращих звіринців на пострадянському просторі. Однак в останні роки він став занепадати: у зоопарку почали масово гинути звірі.

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У 2007 році Київський зоопарк виключили з Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (EAZA) через низку порушень, неналежних умов утримання тварин, і недотримання правил асоціації. Натомість, у 2010 році його визнали одним із 5 найгірших зоопарків у світі (за результатами дослідження газети Bild і організації захисту тварин PETA).

Фотогалерея "Київський зоопарк святкує 105-ліття"