Опалювальний сезон у столиці закінчиться 6 квітня
17:17, 03 квітня 2014Київ
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6 квітня у Києві завершиться опалювальний сезон житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури.
Опалювальний сезон добігає кінця
Відповідне розпорядження підписав голова КМДА Володимир Бондаренко, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Відключення систем опалення у загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладах та лікувальних установах проводитиметься за їхніми письмовими заявками.
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