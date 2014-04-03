Опалювальний сезон у столиці закінчиться 6 квітня

6 квітня у Києві завершиться опалювальний сезон житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури.

Відповідне розпорядження підписав голова КМДА Володимир Бондаренко, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації. Відключення систем опалення у загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладах та лікувальних установах проводитиметься за їхніми письмовими заявками.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter