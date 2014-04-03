Передвиборча кампанія кандидатів у мери Києва стартує 5 квітня
14:38, 03 квітня 2014Київ
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Позачергові вибори мера Києва та депутатів Київради відбудуться 25 травня.
Передвиборча кампанія кандидатів у мери Києва стартує 5 квітня
Київська міська виборча комісія постановила оголосити про початок виборчого процесу позачергових виборів мера Києва та депутатів Київради з 5 квітня 2014 року, передає ТСН.
Нагадаємо, лідер руху "Третя українська республіка" Юрій Луценко заявив, що не братиме участі у виборах мера Києва.
Раніше стало відомо, що Віталій Кличко буде балотуватись у мери столиці.
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