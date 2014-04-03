Передвиборча кампанія кандидатів у мери Києва стартує 5 квітня

14:38, 03 квітня 2014
Київ
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Позачергові вибори мера Києва та депутатів Київради відбудуться 25 травня.  

киев

Київська міська виборча комісія постановила оголосити про початок виборчого процесу позачергових виборів мера Києва та депутатів Київради з 5 квітня 2014 року, передає ТСН.

Нагадаємо, лідер руху "Третя українська республіка" Юрій Луценко заявив, що не братиме участі у виборах мера Києва. 

Раніше стало відомо, що Віталій Кличко буде балотуватись у мери столиці.

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