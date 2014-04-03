Луценко не братиме участі у виборах мера Києва

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

За словами Луценка, вибір між ним та лідером паортії «УДАР» Віталієм Кличком могли б стати братовбивчою війною. «Я знаю, що маю високий стартовий рейтинг виборчої кампанії. Він коливається від 15%, згідно з останніми рейтингами. Але конкурувати з Кличком, моїм другом, у таких умовах буде означати бої без правил», - наголосив він.

Луценко висловив переконання, що краще допомогти, ніж задіяти боротьбу «на радість ворогам України».

Він підтримав рішення Петра Порошенка та Кличка про об'єднання. Водночас Луценко сказав, що хотів би почути від кандидатів у мери Києва, і не тільки від Кличка, а й від Лесі Оробець, про плани розбудови міста, плани боротьби з корупцією в місті тощо.

На думку Луценка, мером Києва стане або Кличко, або Оробець.