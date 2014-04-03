КМДА спростовує чутки про підвищення вартості проїзду до 5 гривень

Про це йдеться у коментарі прес-служби КМДА у зв’язку з інформацією в окремих ЗМІ про відповідне підвищення вартості проїзду.

“Повідомлення деяких ЗМІ про збільшення вартості проїзду в громадському транспорті до 5 грн не відповідають дійсності”, - зазначають у прес-службі.

Як ідеться в коментарі, до столичної влади неодноразово зверталися приватні перевізники та комунальні підприємства щодо доцільності перегляду тарифів на проїзд у зв’язку зі зростанням цін на паливо та енергоносії.

“Керівництво КМДА, у свою чергу, із порозумінням ставиться до вимог транспортників, але позиція столичної влади щодо цього питання є однозначною. Наразі вивчаються всі складові тарифу, шукаються внутрішні резерви комунальних підприємств та скорочуються видатки, аби зміни в тарифній політиці були розумними, а їхній рівень був адекватним”, - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКиївський метрополітен за рік збільшив збиток на 5%Разом з тим, остаточне рішення щодо підвищення тарифів на проїзд столична влада прийматиме після детального вивчення всіх складових та обговорення цього питання з громадськістю.

Як повідомляв УНІАН, попереднє керівництво КМДА прогнозувало підвищення вартості разового проїзду у столичному транспорті в 2014 році, але заперечувало можливість подорожчання проїзних квитків.

2 квітня 2014 року одне з інтернет-видань повідомило, що голова КМДА Володимир Бондаренко нібито не виключив можливості подорожчання проїзду в метро до 5 грн. Як повідомило видання, за словами Бондаренка, адміністрація змушена піти на такі непопулярні заходи, оскільки собівартість однієї поїздки досягає 11 грн.