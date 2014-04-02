У Києві пропонують назвати вулицю на честь загиблого журналіста Веремія

Голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко виступив з ініціативою до Київради перейменувати вулицю Каштанову у Деснянському районі столиці на честь журналіста В’ячеслава Веремія.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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«Громадяни України, які загинули під час протестних акцій, відстоюючи свої права та свободи, увійшли до історії України як «Небесна сотня». Серед загиблих є український журналіст, який писав на столичну тематику, – кореспондент газети «Вести» В’ячеслав Веремій. Віддаючи глибоку шану журналістові, звертаюся з ініціативою перейменувати вулицю Каштанову в Деснянському районі міста Києва на його честь», – зазначив у своєму листі до керівництва Київради голова КМДА Володимир Бондаренко.

Відповідно до Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування голова КМДА виступив із пропозицією дати відповідні доручення щодо організації проведення громадського обговорення з порушеного питання.

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Бондаренко запропонував провести обговорення у формі електронних консультацій, а також розмістити на офіційному порталі Київської міської влади відповідне інформаційне повідомлення та протягом 2-х місяців забезпечити збір і узагальнення пропозицій громади щодо перейменування.

Як відомо, журналіста Веремія було вбито в центрі Києва в ніч проти 19 лютого 2014 року.