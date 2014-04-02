Більше половини киян збираються брати участь у виборах мера Києва - опитування

Згідно з результатами дослідження Соціологічної групи “Рейтинг”, понад половина киян однозначно збираються брати участь у виборах мера Києва та Київради 25 травня 2014 року, ще майже 30% – «швидше так, ніж ні».

УВАГА! Опитування відбувалося 22-28 березня, до того, як стало відомо, що В.Кличко відмовився від виборів Президента та прийняв рішення брати участь у виборах мера Києва.

На виборах до Київради рейтинги партій виглядають наступним чином: 19% з тих, що мають намір йти на вибори, проголосували б за Батьківщину, за УДАР – 16%, Європейську партію – 10%, Радикальну партію – 7%, Свободу і Громадянську позицію по 6%, Правий сектор, Демократичний Альянс та Партію регіонів – по 3%, КПУ – 2%. Не визначилися майже 20%.

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Якби у списку була б представлена партія Солідарність (П.Порошенко), то рейтинги виглядали б так: 25% – за Солідарність, за Батьківщину – 14%, за УДАР – 11%, Європейську партію – 8%, Свободу і Радикальну партію – по 5%, Громадянську позицію – 4%, Правий сектор – 3%, Партію регіонів, Демократичний Альянс та КПУ – по 2%. Не визначилися майже 17%.

Найбільші перетоки голосів до Солідарності відбуваються від УДАРу та Батьківщини.

Серед запропонованих кандидатів на посаду мера Києва лідерами виборчих симпатій є М.Катеринчук (12% серед тих, хто має намір прийти на вибори), за ним – А.Гриценко (11%), О. Ляшко (8%), В.Бондаренко (8%), Ю.Луценко (8%).

Близько 5% готові підтримати В.Макеєнка, по 4% – В.Кириленка та Л.Оробець. За А.Іллєнка готові проголосувати близько 3%, Т.Монтян – 2%, І.Луценка – 1%. Кожний десятий опитаний обрав би іншого кандидата на посаду мера, не визначилися майже 24% респондентів.

Проведення виборів мера у два тури підтримує 44% опитаних мешканців Києва, водночас майже стільки ж (42%) виступають проти. Ще 14% – не визначилися з цього питання.

Аудиторія дослідження: населення Києва віком від 18 років і старші

Вибіркова сукупність: 1200 респондентів

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face).

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): не більше 2,8%.

Терміни проведення дослідження: 22 – 28 березня 2014 р.