Барикаду на перетині Грушевського та Паркової алеї частково розібрали

Як передає кореспондент УНІАН, Самооборона Майдану та комунальники частково розібрали барикаду, яка перекривала в'їзд на Паркову алею з боку вулиці Грушевського. На цей час автомобілі можуть проїжджати почергово в обох напрямках. Роботи з подальшого розблокування не ведуться.