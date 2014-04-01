Барикаду на перетині Грушевського та Паркової алеї частково розібрали
19:08, 01 квітня 2014Київ
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Рух транспорту на перетині вулиці Грушевського та Паркової алеї в центрі Києва частково відновлено.
Барикади - вид зверху
Як передає кореспондент УНІАН, Самооборона Майдану та комунальники частково розібрали барикаду, яка перекривала в'їзд на Паркову алею з боку вулиці Грушевського. На цей час автомобілі можуть проїжджати почергово в обох напрямках. Роботи з подальшого розблокування не ведуться.
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