Барикаду на перетині Грушевського та Паркової алеї частково розібрали

19:08, 01 квітня 2014
Київ
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Рух транспорту на перетині вулиці Грушевського та Паркової алеї в центрі Києва частково відновлено.

Баррикады - вид сверху

Як передає кореспондент УНІАН, Самооборона Майдану та комунальники частково розібрали барикаду, яка перекривала в'їзд на Паркову алею з боку вулиці Грушевського. На цей час автомобілі можуть проїжджати почергово в обох напрямках. Роботи з подальшого розблокування не ведуться.

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