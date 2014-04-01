Екс-мер Києва Омельченко обраний головою громадської ради при столичному зоопарку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичного зоопарку.

29 березня був підписаний меморандум про створення Громадської ради при Київському зоопарку та обрано керівництво ради.

До складу керівництва ради також увійшли Віталій Черняховський та Тетяна Швець (заступники голови ради), Юрій Задніпряний (секретар ради).

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Як сказав Омельченко, першочерговим завданням є визначити обов’язки та сфери відповідальності її членів, надати їм необхідні повноваження для того, щоб забезпечити ефективну діяльність. На його думку, важливо залучати досвід і знання громадських активістів для розвитку зоопарку та вирішення завдань в організаційній, управлінській, юридичній та фінансовій сферах. У продовження вирішення означених питань громадські активісти 4 квітня зустрінуться з колективом зоопарку та головою КМДА Володимиром Бондаренком у зоопарку.

У свою чергу, генеральний директор зоопарку Євген Кирилюк висловив сподівання, що установчі збори громадської ради наблизять час створення ефективних і прозорих механізмів контролю діяльності зоопарку, що зможе повернути довіру громадськості. Він закликав киян та гостей столиці частіше відвідувати зоопарк, що дасть можливість залучати додаткові кошти для його розвитку.