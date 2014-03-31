Аваков: Стрілянину в Києві відкрив "Правий сектор", поранено заступника голови КМДА

"Якийсь Орест з "Правого сектора", за свідченням очевидців, відкрив стрілянину. Поранені троє - двоє важко. Серед поранених - двоє бійців Самооборони Майдану, заступник голови Київміськадміністрації Богдан Дубас", - написав Аваков.

За його словами, причини стрілянини невідомі.

"Стрілець був заблокований в туалеті кафе іншими активістами. До прибуття викликаної міліції до кафе прибули з готелю "Дніпро" важко озброєні представники Правого сектора-вивели стрільця через утворений коридор і супроводили в готель Дніпро", - цитує міністра "Сегодня".

Він також написав, що дав команду затримати винних. "Що повинен робити міністр? Правильно - віддав команду блокувати бандформування. Затримати винних. Всі силові загони приведені в стан бойової готовності. Такий мій обов'язок - так диктує закон. А завтра, завтра я готовий і до відставки, і до подальшої боротьби. Один проти них - готовий, буде нас більше - гут. Всьому є межа і всьому буває час ясності! Працюю", - написав Аваков.

Нагадаємо, поранених в центрі Києва карети "швидкої допомоги" відвезли в 17-ю лікарню.

Як повідомила журналіст Михайлина Скорик на своїй сторінці в Facebook, зараз встановлюють особу стрілка. "За словами сотника 11 сотні Анатолія Ведмедя, конфлікт з Правим сектором стався "з-за питання розбору наметів, питання розбору барикад". Постріли пролунали з бойового пістолета", - написала вона.