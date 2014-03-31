У центрі Києва під час перестрілки поранено трьох

Три людини отримали поранення. Їх відвезли «швидкі».

Ті, хто стріляв, увірвалися в ресторан і забарикадувалися в туалеті закладу, пише "Сегодня".

Зараз до «Мафії» приїхали бійці «Правого сектору» та Самооборони Майдану.

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Вирішується питання, чи варто спробувати нейтралізувати нападників до приїзду міліції.

В заклад увійшли представники Самооборони і почали переговори з нападниками.