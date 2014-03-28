Суд визнав незаконним скандальне будівництво біля Софійського собору

Суд визнав незаконним скандальне будівництво житлового комплексу за адресою вулиця Гончара 17-23 у Києві, у буферній зоні Національного заповідника «Софія Київська».

Як повідомляє 5 канал, напередодні таке рішення ухвалив Київський апеляційний адміністративний суд.

Відповідно до рішення, виділення земель Київрадою під забудову недійсне.

Суди щодо будівництва житлового комплексу впритул до заповідника тривають вже 6 років. Весь цей час проти будівництва у буферній зоні виступали громадські організації, оскільки територія, на якій звели дев'ятиповерховий будинок поруч із "Софією Київською", перебуває під охороною ЮНЕСКО.

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За свідченнями активістів, землю ще у 2004 році рішенням Київради незаконно передали товариству з обмеженою відповідальністю. Попри численні протести, вже під час судової тяганини компанія "Інвестиційно-будівельна група" продовжувала зведення житлового комплексу.