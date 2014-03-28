У Києві на станції метро “Театральна” жінка народила дівчинку
16:03, 28 березня 2014Київ
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У Києві на станції метро “Театральна” сьогодні вдень жінка народила дівчинку.
На станції "Театральна" жінка народила дівчину / Київський метрополітен
Як повідомила УНІАН прес-офіцер Наталія Керницька, “приємний інцидент” стався сьогодні о 14.05.
Жінка, 1985 року народження, яка проживає у Києві, разом з 11-річною донькою прямувала до батьків у Таращанський район, коли раптово у неї почалися пологи. Жінка змогла дістатися по ескалатору до кімнати міліції, де двоє співробітників разом зі співробітниками метрополітену прийняли пологи.
Після цього породілля і немовля передали бригаді швидкої допомоги, яка прибула за викликом.
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Як зазначила Керницька, дитина народилася здоровою.
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