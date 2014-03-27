Столичні бомбосховища зможуть вмістити лише 50% киян - КМДА

Сховища довгострокового перебування людей у Києві можуть прийняти 1,5 млн осіб, тобто 50% від загальної кількості офіційно зареєстрованих киян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова КМДА Володимир Бондаренко під час демонстрації представникам ЗМІ окремих столичних сховищ, зокрема на вулиці Дмитрівській, 25/27 та вулиці Саксаганського, 139.

За словами Бондаренка, загалом у Києві 526 сховищ, з яких близько 300 перебувають у віданні міської влади, близько 100 - приватної форми власності і ще стільки ж - відомчі.

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За інформацією Бондаренка, у системі цивільного захисту крім бомбосховищ, які розраховані для довготривалого перебування людей, є об'єкти укриттів – місця короткострокового перебування громадян (простори метрополітену, підвали і цокольні приміщення будинків, підземні переходи та паркінги).

“У Києві приблизно на 1,5 млн громадян є всі умови. Якщо говорити про систему, яка стосується підземного простору метрополітену, паркінгів тощо, то кияни стовідсотково помістяться”, - сказав Бондаренко.

Голова КМДА повідомив, що найближчими днями планує видати розпорядження, яким доручити районним держадміністраціям зробити систему диспетчеризації або навігації щодо системи сховищ та укриттів. Зокрема йдеться про те, що кожен житель міста повинен отримати чи письмове сповіщення, чи повідомлення на дверях квартири чи будинку про те, де розташовано найближчий пункт сховища в разі, якщо буде якась відповідна потреба в ньому. “Люди повинні бути зорієнтовані. Ми це зробимо”, - пообіцяв Бондаренко.

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Він висловив сподівання, що впродовж літа всі сховища столиці будуть приведені в належний стан, оскільки багато з них потребують ремонту, перевірки систем повітря- та водозабезпечення тощо. За його інформацією, відповідна робота планується. “Я думаю, що за літній період можна повністю виконати всі роботи. Це якраз достатньо, щоб до 1 вересня ми прозвітували, що в Києві відтворена вся система”, - сказав Бондаренко.

На запитання, чи є на це кошти, голова КМДА відповів, що має намір звернутися до киян, зокрема бізнесменів за допомогою. “У нас є сьогодні багато можливостей, які полягають у тому, що поряд (зі сховищами - УНІАН) є різні об'єкти різних відомств, у тому числі й тих, хто торгує. Ми будемо звертатися з проханням надати технічну допомогу, яка буде здійснюватись на благодійній основі... Я думаю, що ми до них звернемося і вони погодяться”, - сказав Бондаренко.