На Трухановому острові планують облаштувати воднолижний стадіон

На Трухановому острові в Києві облаштують воднолижний стадіон з відповідною інфраструктурою для проведення змагань та навчально-тренувального процесу з водних видів спорту.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА від 12 березня 2014 р..

У тексті документа, який є в розпорядженні УНІАН, зазначається, що рішення прийнято на підтримку ініціативи Громадської організації “Воднолижний клуб “Київ”.

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В рамках реалізації проекту передбачено встановлення тимчасових спортивних та допоміжних споруд. Розпорядженням визначено, що облаштування стадіону та інфраструктури не передбачає капітального будівництва.

Затверджена схема розміщення споруд включає 20 позицій, серед яких: майданчики для тенісу, бадмінтону, пінг-понгу, дитячий майданчик, майданчик з фрастай-подушками; траса слалому; батутне містечко; майданчик для пляжного волейболу; “Верьовковий парк”; територія з тринажерами. Також передбачено встановлення тераси з місцями для вболівальників, пункт прокату та блок-контейнер для складування спортінвентарю, пункт харчування, елінг, адміністративно-санітарний блок, насосна станція тощо. Всі конструкції мають бути збірно-розбірними.

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Як повідомляв УНІАН, 25 березня у прес-службі КМДА поінфорумвали, що на базі КП «Спорткомплекс з фізичної культури» на Трухановому острові запрацював спортивно-патріотичний табір для активістів Майдану - футбольних фанатів з усієї України.

У таборі мешкають 52 активісти.

Зазначалось, що у програмі табору – проведення майстер-класів з різних видів спорту за участю федерацій Києва.

Ініціативу підтримали у київському міському відділенні НОК України, зазначили в КМДА. Також представники Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) проводитимуть військово-патріотичні семінари і практичні заняття з військової справи.