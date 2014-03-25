У київському Гідропарку затримали банду з арсеналом зброї

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, до складу групи входили 9 чоловіків, двоє з яких розшукувалися правоохоронними органами. Спільники переховувалися у приватному будинку, розташованому неподалік від озера Берізка.

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У ході слідчих дій у затриманих вилучили два автомата Калашникова з бойовими набоями, 7 пістолетів, пневматичну зброю, ножі, димові шашки та «коктейль Молотова». Крім того, чоловіки були забезпечені радіостанціями, камуфльованим одягом і засобами активного захисту.

За попередньою інформацією, зловмисники скоювали тяжкі злочини. Серед вилученого - багато оргтехніки, професійний фотоапарат та інші коштовні речі, походження яких буде перевірено.

Учасники групи перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів на території Києва та Київської області.

Вже підтверджується їхня причетність до вбивства 49-річного чоловіка, тіло якого правоохоронці виявили з ознаками насильницької смерті неподалік від місця розташування зловмисників.