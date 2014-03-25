Київський «Музей води» відкрив нову відео-експозицію

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у ході заходу повідомив директор музею Олександр Попов. «Ми відкриваємо експозицію не випадково. Це наш внесок у відзначення Всесвітнього дня води», - сказав він. Директор музею наголосив, що це перший етап створення експозиції. Надалі вона буде наповнюватися новими матеріалами і спецефектами. «У нас є напрацювання, розроблені спільно з данськими фахівцями, які брали участь у створенні «Музею води», - зазначив Попов.

Присутній на відкритті експозиції академік Національної академії наук України В'ячеслав Шестопалов, який виступив науковим консультантом проекту, повідомив, що нова експозиція допоможе людям дізнатися багато цікавого про походження води на Землі. «Вода на Землі має космічне походження - це наочно демонструє нова відео-експозиція», - повідомив він.

У свою чергу, присутня на заході лікар-невролог обласної клінічної лікарні(р. Львів) Мар'яна Візник зазначила важливість підтримання водного балансу в організмі людини. «Дуже важливо вживати воду високої якості. Такою водою, наприклад, є артезіанська вода з великої глибини», - сказала вона. Представники музею також зазначив, що 22 березня «Музей води» провів щорічну безкоштовну екскурсію, присвячену Всесвітньому дню водних ресурсів. За їх даними, за день музей відвідало близько 1,3 тис. осіб. В рамках нової експозиції відвідувачам при вході в зал музею демонструється відеоматеріал про походження води і зародження життя на Землі. Відеоролик проектується на циліндричний екран висотою більше 3 метрів. Допомога в підготовці експозиції надала "BonAqua". Ця вода видобувається з глибоких водоносних горизонтів, що сформувалися сотні мільйонів років тому.

Довідка УНІАН. «Водно-інформаційний центр» («Музей води») було відкрито 24 травня 2003 року у відновлених спорудах першого централізованого водопостачання міста Києва у парку Хрещатий. Станом на 23 березня 2014 року «Музей води» відвідали понад 1,4 млн осіб з 107 країн світу.