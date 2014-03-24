Історичні парки Києва можуть перетворити на базари

Маріїнський парк можуть перетворити на базар. Причому, відповідне розпорядження приймається таємно від жителів міста, повідомляє ТСН.ua.

Опублікований в Інтернеті проект розпорядження голови Київської міської держадміністрації Володимира Бондаренка про створення постійного ярмарку у Центральному парку культури і відпочинку (тобто, Маріїнському парку) викликав величезну негативну реакцію суспільства.

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Громадська рада при КМДА заявила, що обурена цим рішенням і вважає його намаганням нової влади продовжити підходи роботи попередників різних часів, що загрожували руйнуванням культурного обличчя Києва. Про це заявила голова ради Марина Бурмака.

Вона нагадала, що це рішення завдасть такої ж непоправної шкоди парку, як і розпорядження Попова про створення постійної виставки-ярмарка на Володимирській гірці в кінці травня минулого року. Тоді представники багатьох громадських організацій активно виступили проти захаращення легендарної гірки, заявивши, що ініціатива влади знищить християнську святиню світового значення.

На думку Марини Бурмаки, сувенірний базар у Києві отримав своє традиційне місце на Андріївському узвозі, а Володимирська гірка і Центральний парк повинні залишатися вільними від такої комерції. Навпаки, вони повинні розвиватися як святі і духовні місця, а не як торговий і ярмарковий майданчик з відповідною інфраструктурою.

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Обидва згаданих рішення влади про торгівлю на території пам'яток садово-паркового мистецтва суперечать принципам розвитку садово-паркових комплексів, демонструють низьку культуру управління такими об'єктами. На алеях всесвітньо відомих палацово-паркових комплексів - Версальський парк, Люксембурзький сад, королівські парки Лондона, парк Сан-Сусі і інші - торгівля не ведеться, хоча ці об'єкти не мають такого сакрального значення, як київські гори.

"Особливо цинічним є те, що рішення про ярмарки у нас обґрунтовують законом "Про природно-заповідний фонд України" та іншими нормативними актами, покликаними - навпаки - захищати культурне надбання. Організація ярмарку спричинить за собою встановлення численних кіосків з їжею і напоями, біотуалетів, сміттєвих контейнерів. Таким чином, відтепер прекрасный панорамі Володимирської гірки та Маріїнського парку загрожують не лише зсуви, але й бізнес-інтереси, які вже руйнують вікові традиції історичного Києва", - вважає Бурмака.

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Крім того, вона підкреслила, що парк перед Верховною Радою України зовсім недавно став місцем трагічних подій.

"Ці розпорядження зачіпають інтереси всіх киян і мають суспільно важливе значення. Їхнє підписання головою КМДА неможливо без попереднього публічного обговорення", - констатує голова громадської ради.

Громадська рада також звертається до голови КМДА Володимира Бондаренка скасувати такі розпорядження і налагодити системну роботу з охорони унікальних київських парків.