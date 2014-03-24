У Києві поблизу метро із травматичної зброї поранили трьох людей

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС України в Києві, інформація про це надійшла сьогодні о 14.10.

Читайте такожНа Київщини грабіжники поранили двох працівників держохорони

Зокрема, внаслідок конфлікту з невідомими отримали поранення, за попередніми даними з травматичної зброї, троє молодих чоловіків. Одного поранено в ногу, іншого в живіт, ще одного в поперек, поінформували в міліції.

Наразі на місце події виїхали слідчо-оперативні групи, потерпілих госпіталізовано, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, додали у главку.