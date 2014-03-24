У Києві поблизу метро із травматичної зброї поранили трьох людей
16:08, 24 березня 2014Київ
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У Києві поблизу станції метро “Харківська” поранено трьох людей.
Харківський масив / photo.i.ua, Волошаненко
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС України в Києві, інформація про це надійшла сьогодні о 14.10.
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Зокрема, внаслідок конфлікту з невідомими отримали поранення, за попередніми даними з травматичної зброї, троє молодих чоловіків. Одного поранено в ногу, іншого в живіт, ще одного в поперек, поінформували в міліції.
Наразі на місце події виїхали слідчо-оперативні групи, потерпілих госпіталізовано, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, додали у главку.
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