Київ готовий прийняти до 10 тисяч біженців із Криму - КМДА

Голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко підтвердив інформацію про готовність Києва прийняти до 10 тис. біженців з Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Також Бондаренко заявив про готовність прийняти та розташувати у столиці родину командувача гарнізону тактичної авіації ЗСУ у Бельбеку полковника Юлія Мамчура, якого викрали російські військові.

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«Розуміючи, яка небезпека нависла над родиною Юлія Мамчура, водночас звертаюся до МВС, Міноборони, СБУ та інших компетентних органів негайно допомогти цій родині виїхати з окупованого Криму. Крім того, прошу кожного, хто має хоч якусь можливість, а перед усім представників засобів масової інформації, посприяти та переказати цю інформацію дружині Юлія Мамчура», – зазначив Бондаренко.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня відбувся штурм авіабази у Бельбеку, на територію військової частини прорвалися представники «самооборони Криму». Пізніше стало відомо, що командира військової частини Мамчура викрали російські військові.