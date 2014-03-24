Політики закликають зробити вибори мера Києва двохтуровими
Політики закликали не повторити вибори нового "Черновецького"
«До подій на Майдані нам потрібен був єдиний кандидат від опозиції під час виборів столичного мера. Інакше подолати вибудовану «донецькими» систему було неможливо. Сьогодні ситуація змінилася: чим більше вибір – тим демократичніше. Але головою міста може стати лише той, кого обиратимуть в два тури а відтак - підтримає більшість киян», - про це під час брифінгу перед початком погоджувальної ради парламенту сказав народний депутат України, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук. – «Інакше ми знову отримаємо нового «Черновецького», якому вдалося переобратися два рази, спираючись виключно на меншість (біля 30%) мешканців міста. Але 30 відсотків не можуть вирішувати долю 70-и».
«Сьогодні під стінами парламенту зібралися небайдужі кияни, котрі вимагають двохтурової системи обрання мера столиці. В нинішній ситуації це цілком можливо та виправдано. Більш того, в Києві вибори мера будуть проходити одночасно з президентськими виборами, що не потребуватиме ніяких додаткових фінансових витрат на проведення другого туру. Бо президентські вибори згідно чинного законодавства також відбуваються в два тури», - зауважив нардеп.
Політик звернувся до всіх кандидатів у мери Києва. «До тих, про кого знаю, що вони вже заявили про свою участь, до громадських діячів, активістів, політичних партій та блоків, і особливо до народних депутатів: якщ ви вважаєте, що люди мають право обирати таких голів своїх міст, які дійсно користуються підтримкою більшості громади - тоді підтримайте прийняття законопроекту про два тури виборів міських голів».