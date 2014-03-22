Турчинов звільнив з посади голів десяти райдержадміністрацій у Києві

Виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов своїми указами у відповідності зі статтею 112 та частиною четвертою статті 118 Конституції України звільнив з посади голів районних в місті Києві державних адміністрацій.

Турчинов звільнив з посади голів районних в місті Києві державних адміністрацій: Солом`янської – Максима Луцького, Шевченківської - Сергія Зіміна, Святошинської - Юрія Бондаря, Подільської - Сергія Крушановського, Печерської - Олександра Мазурчака, Оболонської - Василя Антонова, Дніпровської - Сергія Кравченка, Деснянської - Станіслава Прокопенка, Дарницької - Сергія Вітковського та Голосіївської - Юрія Курінного. Читайте такожГолова КМДА відмовився здавати депутатський мандат Текст відповідних указів розміщено на офіційному інтернет-представництві в.о. Глави держави.

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