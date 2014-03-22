З понеділка київські школи спорожніють: у дітей весняні канікули

З 24 до 30 березня столичні школярі відпочиватимуть на канікулах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у цей час київські заклади освіти працюватимуть у режимі канікулярного часу: діятимуть гуртки, спортивні секції, клуби за інтересами та інші творчі об’єднання.

Крім того, під час відпочинку учні столиці матимуть можливість взяти участь у різноманітних районних та міських масових заходах, серед, яких: концерти, фестивалі, спортивні змагання, конкурси ерудитів, вікторини, творчі вечори, зустрічі, екологічні, природоохоронні акції, виставки образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народних ремесел та науково-технічної творчості.

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Так, у Київському Палаці дітей та юнацтва протягом канікул відбуватимуться:

25 та 27 березня о 12:00 – вистава народного художнього колективу театру «Інкунабула» «Жила-була Сироїжка»;

25 березня об 11:00 – засідання батьківського клубу «Єдина родина» та «Розвиток здібностей дитини. Мотивація»;

28 та 29 березня о 12:00 – свято «Гра скликає друзів».

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Також, під час весняних канікул гуртківці Київського палацу дітей та юнацтва візьмуть участь у Всеукраїнських змаганнях учнівської молоді з автомодельного спорту, у навчально-тренувальному поході й експедиції відділу туризму і краєзнавства, у відкритих Всеукраїнських змаганнях серед юнаків та дівчат з вітрильного спорту та у міських змаганнях з судномоделювання.

Юні туристи-краєзнавці, що навчаються у Міжнародному центрі дитячо-юнацького туризму, візьмуть участь у заліковому водному поході І категорії складності річкою Південний Буг (Вінницька область) зі слухачами курсів підготовки інструкторів та організаторів дитячо-юнацького туризму. У заліковому пішохідному поході ІІІ ступеню складності Хмельницькою областю зі слухачами курсів підготовки інструкторів та організаторів дитячо-юнацького туризму та навчально-тренувальному, туристсько-краєзнавчому загальному зборі гуртківців МЦДЮТ на базі «Юний турист».