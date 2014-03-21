Опалювальний сезон у Києві може закінчитися наступного тижня

«У Київській адміністрації вже лежить постанова (про завершення опалювального сезону - УНІАН). Я думаю, що наступного тижня вона буде підписана», - сказав Фоменко, відзначивши, що рішення про дострокове завершення подачі тепла продиктоване сприятливими погодними умовами.

Раніше Фоменко повідомляв, що «Київенерго» розпочне планові ремонтів теплопунктів, а по закінченні опалювального сезону - продовжить оновлення теплового господарства столиці.

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Довідка УНІАН. Опалювальний сезон в Україні розпочинається, орієнтовно, з 15 жовтня і завершується 15 квітня. Проте, залежно від погодних умов і необхідності подачі тепла, терміни початку і завершення опалювального сезону можуть зміщуватися.

ПАТ «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання і 183 котельних. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірюванні). Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).