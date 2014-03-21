КМДА: Київ не має боргів по зарплаті бюджетникам і прострочених кредитів

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Зарплати сплачуємо вчасно, боргів і нарікань нема. Це захищені статті бюджету, як і медикаменти та харчування», - зазначив він.

Щодо обслуговування міського боргу, то, за словами Крамаренка, у бюджеті Києва закладено 1,35 млрд грн на ці цілі, що відповідає Бюджетному кодексу України (за нормами Кодексу доля коштів на обслуговування боргів не має перевищувати 10% міського бюджету).

“Ми йдемо за графіком. Близько 40 млн доларів США цього року сплачуємо за євробондами 2005 та 2011 року. Це чотири платежі протягом року по 10 млн доларів – перший Київ вже погасив, наступний за графіком планується у травні”, - зазначив Крамаренко.Читайте такожЯпонія виділить Києву кредит у 10 мільярдів доларів

Крім того, у 2009 році Київ за постановою Кабінету міністрів брав 5-річний кредит на компенсацію різниці у тарифах – 1,2 млрд грн.

“На початок цього року у нас залишився борг лише перед банком «Хрещатик» у 220 млн грн, половину з яких ми вже виплатили. Наразі маємо борг лише 110 млн грн, крайній термін по сплаті яких у кінці червня. Ми маємо стабільні надходження до загального фонду бюджету і наразі я не бачу перешкод, щоб погасити цей кредит вчасно», - наголосив Крамаренко.

Також він повідомив, що на листопад 2014 року заплановане погашення облігацій внутрішнього займу на суму 2,6 млрд грн, які були випущені у 2012 році.

«Щодо цих виплат ми маємо стратегію, погоджену з Міністерством фінансів, тож усі боргові зобов’язання міста будуть виконані вчасно і в повному обсязі. Місто Київ має на вітчизняному та міжнародному рівні репутацію дисциплінованого позичальника”, - запевнив Крамаренко.Читайте такожКиївська влада просить бізнес профінансувати відбудову центру столиці

Він заперечує переддефолтний стан Києва, про що вчора написали деякі ЗМІ.

“Це не так. Інформацію голови КМДА не так зрозуміли – сьогодні нам необхідні додаткові кошти на фінансування прибирання у центрі Києва, на медикаменти та на надбавки бюджетникам, і на ці