КМДА: Київ не має боргів по зарплаті бюджетникам і прострочених кредитів
Київ на сьогоднішній день не має прострочених заборгованостей із зарплати працівникам бюджетних установ та вчасно здійснює виплати за кредитними зобов’язаннями.
Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.
«Зарплати сплачуємо вчасно, боргів і нарікань нема. Це захищені статті бюджету, як і медикаменти та харчування», - зазначив він.
Щодо обслуговування міського боргу, то, за словами Крамаренка, у бюджеті Києва закладено 1,35 млрд грн на ці цілі, що відповідає Бюджетному кодексу України (за нормами Кодексу доля коштів на обслуговування боргів не має перевищувати 10% міського бюджету).
“Ми йдемо за графіком. Близько 40 млн доларів США цього року сплачуємо за євробондами 2005 та 2011 року. Це чотири платежі протягом року по 10 млн доларів – перший Київ вже погасив, наступний за графіком планується у травні”, - зазначив Крамаренко.Читайте такожЯпонія виділить Києву кредит у 10 мільярдів доларів
Крім того, у 2009 році Київ за постановою Кабінету міністрів брав 5-річний кредит на компенсацію різниці у тарифах – 1,2 млрд грн.
“На початок цього року у нас залишився борг лише перед банком «Хрещатик» у 220 млн грн, половину з яких ми вже виплатили. Наразі маємо борг лише 110 млн грн, крайній термін по сплаті яких у кінці червня. Ми маємо стабільні надходження до загального фонду бюджету і наразі я не бачу перешкод, щоб погасити цей кредит вчасно», - наголосив Крамаренко.
Також він повідомив, що на листопад 2014 року заплановане погашення облігацій внутрішнього займу на суму 2,6 млрд грн, які були випущені у 2012 році.
«Щодо цих виплат ми маємо стратегію, погоджену з Міністерством фінансів, тож усі боргові зобов’язання міста будуть виконані вчасно і в повному обсязі. Місто Київ має на вітчизняному та міжнародному рівні репутацію дисциплінованого позичальника”, - запевнив Крамаренко.Читайте такожКиївська влада просить бізнес профінансувати відбудову центру столиці
Він заперечує переддефолтний стан Києва, про що вчора написали деякі ЗМІ.
“Це не так. Інформацію голови КМДА не так зрозуміли – сьогодні нам необхідні додаткові кошти на фінансування прибирання у центрі Києва, на медикаменти та на надбавки бюджетникам, і на ці