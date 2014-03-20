Голова КМДА заявив, що більшість бомбосховищ Києва - у непридатному стані

Голова київської міськадміністрації Володимир Бондаренко почав інвентаризацію бомбосховищ у столиці, повідомляє спецвипуск ТСН.

У столиці є два типи бомбосховищ. Один - охоплює урядовий квартал. З кожної урядової будівлі є можливість потрапити до системи метрополітену. Також бомбосховища мають понад півтисячі будинків по всьому Києву. Саме до сховищ під житловими будинками найбільші претензії, адже вони роками не фінансувалися.

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Перші результати інвентаризації - невтішні. "Ніхто за ними не дивився, частина з них перетворилася, мені вже повідомили, на приміщення для вирощування печериць. Ну, довго ми жили мирно, і нас півень не клював в одне місце", - пояснив Бондаренко.