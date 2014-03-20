Японія виділить Києву кредит у 10 мільярдів доларів
Голова КМДА Володимир Бондаренко повідомив, що японці погодилися надати Києву 10 млрд доларів кредиту на реконструкцію Бортницької станції аерації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Бондаренко сказав сьогодні на прес-конференції.
“Київ після останніх подій якомога швидше повинен повернути тих інвесторів, які свого часу почали звідси тікати і які свого часу відмовились від дуже серйозних проектів. І першою ластівкою і першим нашим успіхом стали контакти з японською стороною. У низ є дуже цікавий проект, який стосується Бортницької станції аерації”, - зазначив Бондаренко.
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За його словами, проект є унікальний, бо такого за фінансовим обсягом в Україні не було і він може бути реалізований вже в цьому році частково.
Кредит надаватиметься, за словами Бонадренка, на унікальних умовах.
“Кредит надається на 40 років під 0,1 відсотка річних в обсязі 10 млрд. Це хороший проект”, - сказав Бондаренко.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2012 року КМДА звернулася до Посольства Японії в Україні з проханням розглянути можливість залучення кредитних коштів японського уряду з пільгового кредитування за програмою офіційної допомоги «Єновий кредит» з відстрочкою сплати відсотків та основної суми боргу для реалізації проекту реконструкції БСА.
В травні 2013 р. тодішній голова КМДА обговорив з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) питання інвестиційного співробітництва у рамках реалізації проекту реконструкції Бортницької станції аерації.
Попов зазначив, що БСА потребує термінової модернізації та реконструкції як найбільш пріоритетний об’єкт не тільки Києва, а й України в цілому.