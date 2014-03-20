Японія виділить Києву кредит у 10 мільярдів доларів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бондаренко сказав сьогодні на прес-конференції.

“Київ після останніх подій якомога швидше повинен повернути тих інвесторів, які свого часу почали звідси тікати і які свого часу відмовились від дуже серйозних проектів. І першою ластівкою і першим нашим успіхом стали контакти з японською стороною. У низ є дуже цікавий проект, який стосується Бортницької станції аерації”, - зазначив Бондаренко.

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За його словами, проект є унікальний, бо такого за фінансовим обсягом в Україні не було і він може бути реалізований вже в цьому році частково.

Кредит надаватиметься, за словами Бонадренка, на унікальних умовах.

“Кредит надається на 40 років під 0,1 відсотка річних в обсязі 10 млрд. Це хороший проект”, - сказав Бондаренко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2012 року КМДА звернулася до Посольства Японії в Україні з проханням розглянути можливість залучення кредитних коштів японського уряду з пільгового кредитування за програмою офіційної допомоги «Єновий кредит» з відстрочкою сплати відсотків та основної суми боргу для реалізації проекту реконструкції БСА.

В травні 2013 р. тодішній голова КМДА обговорив з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) питання інвестиційного співробітництва у рамках реалізації проекту реконструкції Бортницької станції аерації.

Попов зазначив, що БСА потребує термінової модернізації та реконструкції як найбільш пріоритетний об’єкт не тільки Києва, а й України в цілому.