Голова КМДА відмовився здавати депутатський мандат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Я продовжую ходити до Верховної Ради і буду це робити, не дивлячись ні на яку критику. Я вважаю, що сьогодні наша держава перебуває в такому специфічному стані, коли кожен голос людей, які боролись за незалежність, повинен бути підтриманий. А потім настане час і все буде в порядку”, - сказав Бондаренко.

Він звернув увагу, що відмовились від депутатських мандатів “списочники”. “Замість них другого ж дня зайшли інші і їхні голоси не пропали. Тільки я і Ярема (перший віце-премєр-міністр України Віталій Ярема – УНІАН) у фракції “Батьківщина” - мажоритарники. І мажоритарники - це ще й права виборців мати свого представника”, - пояснив Бондаренко.

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За його словами, не може бути в цій ситуації також мови про отримання ним двох зарплат, оскільки від однієї він відмовився.

“Я першого ж дня підписав відповідне розпорядження про те, що я прошу не нараховувати мені жодної копійки на службі в Києві, тому мова про дві зарплати не йде”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав указ про призначення народного депутата від «Батьківщини» Володимира Бондаренка головою Київської міськдержадміністрації.

11 березня Бондаренко під час свого представлення колективу КМДА також заявляв, що поки що не має наміру відмовлятися від депутатського мандата.