У Києві викрито факт умисного пошкодження 53 дерев в парку у Дніпровському районі

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпровського району міста Києва.

Встановлено, що ділянка площею 0,87 га, на якій виявили пошкоджені дерева, з 2007 року перебуває в оренді у будівельної компанії. На цій території фірма планувала звести оздоровчо-спортивний комплекс із закладами громадського харчування.

Однак, під час огляду ділянки фахівцями столичної екоінспекції було виявлено пошкодження 53 сосен - отвори навколо стовбурів дерев були заповнені невідомою рідиною.Читайте такожУ Києві системно знищують дерева

«Аналіз проб ґрунту, відібраних навколо сухостійних дерев, показав перевищення фонових показників – амонію, хлоридів та сполук фосфору, що свідчить про навмисне пошкодження рослин», - повідомили у прокуратурі.

Відповідно до інформації Державної екологічної інспекції м. Києва розмір збитків, завданих державі знищенням зелених насаджень та забрудненням ґрунту, складає понад 100 тисяч гривень.

За вказаним фактом прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 КК України (Забруднення або псування земель).

Наразі слідчим шляхом встановлюються особи, винні в отруєнні дерев.