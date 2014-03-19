В Києві горить Будинок архітектора, будівлю закидують димовими шашками

На вулиці Бориса Грінченка горить Будинок архітектора.

Як передають журналісти Еспресо.TV, у Києві на вулиці Бориса Грінченка горить Будинок архітектора. Невідомі закидають будинок димовими шашками. Читайте такожУ Києві горить Бесарабський ринок Про пожежу журналістам Еспресо.TV повідомили працівники Національної радіокомпанії, розташованої неподалік від Будинку архітектора.

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