Кириленко йде в мери Києва

Про це він написав на своєму Твіттері.

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"Оскільки єдиного кандидата від демократичних сил на мера Києва так і немає, приймаю рішення брати участь у виборах Київського міського голови", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2013 року закінчився визначений Конституцією України термін повноважень Київської міської ради та мера столиці.

Обраний у травні 2008 року мер Києва Леонід Черновецький достроково склав свої повноваження 1 червня 2012 року.

30 травня 2013 року Конституційний Суд України оприлюднив рішення, згідно з яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень рад або голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року, тобто – в жовтні 2015 року.