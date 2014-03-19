Київська влада просить бізнес профінансувати відбудову центру столиці

Про це йдеться у зверненні Бондаренка, текст якого передано УНІАН прес-службою КМДА.

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За словами керівника міськадміністрації, нині столиця повертається до звичного життя і одним із першочергових завдань на сьогодні він вважає максимальне відновлення комфортного життя кожної людини у місті.

“Першочергово це стосується центральної частини Києва. За нинішньої політико-економічної ситуації у державі, коли російський агресор топчеться по нашій землі, неприпустимо витрачати бюджетні кошти на ремонтні роботи. Тому я звернувся до українського бізнесу, аби долучити їх до цього процесу фінансування проектів відновлення та реконструкції”, - йдеться в зверненні.

Бондаренко зазначає, що деякі бізнесмени вже висловили готовність до такої співпраці, зокрема, є пропозиція від Петра Порошенка долучитися до реконструкції та відновлення вулиці Грушевського і стадіону «Динамо».

Бондаренко також звернувся до архітекторів, аби вони надали свої пропозиції щодо відновлення центральної частини столиці.

“Було проведено зустріч із тими архітекторами, які вже відгукнулися на заклик до співпраці. Навіть маємо кілька пропозицій щодо пам’ятника героям «Небесної сотні». Ми і надалі відкриті до співпраці як з бізнесменами, так і з архітекторами”, - зазначив Бондаренко.

Він обіцяє, що вибір проекту реконструкції буде публічним та відкритим, і до процесу обговорення та вибору найкращої пропозиції буде залучено і киян.

Бондаренко також пообіцяв, що фінансування цих робіт здійснюватиметься публічно та прозоро.

“Громада міста може вносити і свої пропозиції. Тож закликаю усіх охочих долучатися до співпраці. Бо кияни своєю унікальною мужністю у ті дні страшного протистояння режиму заслужили право жити у комфортному, красивому місті”, - зазначив Бондаренко.