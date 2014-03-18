«Київміськбуд» готовий почати відновлення центру Києва в найкоротші терміни

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова наглядової ради «Київміськбуду» Микола Паройко.

«Холдингова компанія готова сьогодні у будь-який час до виконання будь-яких ремонтних, реставраційних, відновних робіт у рамках чинного законодавства... але у будь-якому випадку має відбутися конкурс. Ми не єдині будівельники у столиці, і не хочемо на себе тягнути всю ковдру», - сказав Паройко.

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Він також звернув увагу на те, що «Київміськбуд» має можливість почати роботи без авансу і з обмеженою рентабельністю.

«Ми готові це зробити з обмеженою рентабельністю, тому що без рентабельності ми потрапимо під закон про корупцію. Жодна комерційна структура не має права безоплатно надати якісь послуги органам державної або виконавчої влади. Будь-яка дія спонсорської організації вважатиметься і підпадатиме під ознаки корупційної, якщо це безоплатно», - сказав Паройко.

Проте, за його словами, існуюче в Україні законодавство не дозволяє розраховувати на швидкий початок робіт з відновлення центру Києва.

«Сьогодні, очевидно, швидко потрібно привести у відповідний вигляд центральну частину міста. Але якщо йти за буквою закону, то ми і до нового року нічого там не зробимо. Всі повинні розуміти, що має бути проект, державна експертиза, кошторис, тендер і лише після цього – роботи. Я вважаю, що законодавство недосконале в цьому плані. Мають бути прописані форс-мажорні обставини, які б давали можливість керівництву міста ухвалювати рішення швидко через рішення ради або будь-яким іншим способом, не чекаючи цієї процедури», - зазначив Паройко.

Те ж саме, за його словами, стосується і відновлення Будинку профспілок.

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«Відновлення Будинку профспілок менше ніж 2 роки не займе, тільки щоб приступити до робіт, якщо йти за сьогоднішньою буквою закону. Навіть хороший проект деталізовано видати – це до 1 року часу», - сказав Паройко, додавши, що, крім цього, потрібно вирішити питання з фінансуванням, а також провести експертизу і тендер.

Як повідомляв УНІАН, центр Києва серйозно постраждав у ході масових протестів проти дій української влади на чолі з екс-президентом України Віктором Януковичем. Протести почалися з листопада 2013 року, після відмови України від підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Подальша ескалація протистояння привела до сутичок протестувальників із співробітниками правоохоронних органів. Протестувальники знімали бруківку з дороги, використовуючи її для закидання силовиків і будівництва барикад. Під час кривавого протистояння в центрі Києва, що призвело до загибелі десятків людей, на Майдані Незалежності згорів Будинок профспілок.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

Статутний капітал ХК «Київміськбуд» становить 16,5 млн грн.

У 2013 році порівняно з 2012 роком компанія збільшила показник введення в експлуатацію житла в Україні на 6,2% - до 254,8 тис. кв. м. Торік холдинг збудував і ввів в експлуатацію 14 житлових будинків у Києві і один житловий комплекс в Ялті. Загальна чисельність квартир у цих будинках – близько 3,3 тисячі.

За попередніми даними, чистий прибуток холдингу в 2013 році становив близько 114 млн грн, а виручка – понад 3 млрд грн.