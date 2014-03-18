Київраді пропонують виключити Москву та Санкт-Петербург із переліку міст-побратимів

Київрада має виключити Москву та Санкт-Петербург з переліку міст-побратимів Києва. Таку думку висловив депутат Київської міської ради, голова Партії зелених України Денис Москаль, повідомили УНІАН у прес-службі ПЗУ.

«Про які побратимські відносини між столицями України й Росії можна говорити, якщо Росія здійснює військове вторгнення на територію України? Яка дружба може бути з окупантом? Вони хочуть вести війну з нашим народом, а потім проводити якість московські культурні заходи у Києві? Ні, такого цинізму не можна допустити. Тому я закликаю керівництво Київради виключити Москву і Санкт-Петербург з переліку міст-побратимів Києва», - наголосив депутат.

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Також депутат Київради запропонував перейменувати вулиці й площі столиці, які у своїй назві містять слово «московський», - Московський проспект, вулиця Московська, Московська площа.

«Своїми діями офіційна Москва дискредитує саму ідею побратимських зв’язків між містами. Переконаний, що Всесвітня федерація поріднених міст має всі підстави для виключення зі складу організації російських міст», - резюмував Москаль.

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Він нагадав, що до складу Всесвітньої федерації поріднених міст входять понад 3500 міст зі 160 країн світу. Всесвітній День поріднених міст відзначають в останню неділю квітня. А процес встановлення побратимських зв’язків між містами був започаткований Всесвітньою федерацією поріднених міст, яка була створена у квітні 1957 року.