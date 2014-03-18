У Києві сталася масштабна ДТП: 3 людей загинули, ще 1 - у тяжкому стані

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 17 березня, о 18.00 в Оболонському районі.

«На проїжджій частині дороги по вул. Семена Скляренка, 4-А, зіткнулися 5 автомобілів: Jeep, Ford, Volvo, Porche та Subaru. В останньому авто пасажирка загинула на місці, ще двоє пасажирів померли в лікарні, не прийшовши до тями після ДТП», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, жінка-водій Subaru впала в кому і зараз перебуває у лікарні, додали в ДСНС.