У Києві відбудеться марафон на честь "Небесної сотні"

27 квітня відбудеться традиційний київський міський забіг Kyiv City Marathon 2014, повідомляє Еспресо.TV.

В рамках заходу пройде окремий благодійний пробіг пам'яті "Небесної сотні" - на 5 кілометрів. Його метою є збір коштів родинам загиблих героїв.

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"Дорогі друзі, ми не можемо стояти осторонь подій, що відбулися в нашій країні в останні дні. Всі разом ми сумуємо за загиблими під час кривавих подій Майдану, та хочемо внести посильний внесок для підтримки родин героїв за незалежність України", - йдеться на сайті марафону.

Взяти участь у марафоні зможе кожен охочий.