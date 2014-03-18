У Києві відбудеться марафон на честь "Небесної сотні"
11:11, 18 березня 2014Київ
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В рамках традиційного марафону Kyiv City Marathon 2014 пройде забіг на 5 кілометрів, метою якого є збір коштів родинам загиблих героїв.
В рамках Kyiv City Marathon 2014 відбудеться забіг на честь "Небесної сотні"
27 квітня відбудеться традиційний київський міський забіг Kyiv City Marathon 2014, повідомляє Еспресо.TV.
В рамках заходу пройде окремий благодійний пробіг пам'яті "Небесної сотні" - на 5 кілометрів. Його метою є збір коштів родинам загиблих героїв.
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"Дорогі друзі, ми не можемо стояти осторонь подій, що відбулися в нашій країні в останні дні. Всі разом ми сумуємо за загиблими під час кривавих подій Майдану, та хочемо внести посильний внесок для підтримки родин героїв за незалежність України", - йдеться на сайті марафону.
Взяти участь у марафоні зможе кожен охочий.
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