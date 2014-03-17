Голова КМДА закликав усіх киян взяти участь у суботнику 22 березня

Як повідомляє прес-служба КМДА, Бондаренко зокрема у своєму зверненні до киян зазначив, що «облаштуванням міста майже не займалися вже багато років» і звернувся «із проханням долучитися до загальноміського суботника, який відбудеться у кожному районі нашого міста 22 березня». Голова КМДА також закликав «долучитися усі підприємства, незалежно від форми власності, до прибирання територій, прилеглих до ваших установ».

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«Спілкуючись із громадою міста багато років, скажу, що у нас і зараз багато активних та ініціативних мешканців, які колективно прибирають свої двори. Хочу, щоб і надалі кожен з вас не чекав, що якась влада щось робитиме, а долучався активно до процесу розбудови нашого міста», - додав Бондаренко.

Водночас він також звернувся і до активістів Майдану, які і зараз перебувають у Києві, і закликав їх «з великим розумінням поставилися до спільної ініціативи прибрати вулиці та долучитися до прибирання у центрі столиці».

Інформацію про час та місця попереднього збору киян у різних районах, контакти координаторів буде розміщено на офіційному веб-порталі КМДА, наголошується у зверненні.