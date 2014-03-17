ЗМІ назвали Луценка потенційним кандидатом в мери Києва

Про це пише газета «Комсомольська правда в Україні».

Як зазначає видання, останній раз кияни обирали мера в 2008 році. Тоді на посаду мера претендували 70 кандидатів. Найпомітніші з них - Олександр Турчинов, Віталій Кличко і тодішній мер Леонід Черновецький, який на них і переміг. У 2012 році він подав у відставку, а його повноваження перейшли до голови КМДА.

- На тих виборах опоненти Черновецького з «Батьківщини» вирішили, що політичної приналежності Турчинова буде достатньо для перемоги, - каже політолог Вадим Карасьов. - Але і Турчинов, і Кличко в результаті програли Черновецькому. До речі, за кілька місяців до виборів перемогу пророкували позапартійної Юрію Луценку, який завдав «легкі тілесні ушкодження» Черновецькому і назвав його брехуном. Це сподобалося киянам. Але політична доцільність взяла своє, і на вибори пішли партійні боси.

Як уточнює газета, на нышених виборах кандидата від об'єднаної опозиції не варто чекати - претенденти від «Свободи», Удару та «Батьківщини» будуть діяти самостійно.

Поки що заявили про бажання балотуватися два народних депутати - Леся Оробець та Микола Катеринчук.

- Інші політсили з намірами ще толком не визначилися. Варто чекати, що ближче до виборів заявить про своє бажання зайняти крісло мера Юрій Луценко, - вважає Карасьов. - Нещодавно він підтвердив, що з ним вели переговори про призначення на посаду голови КМДА. Але ця посада вимагає вміння вести господарські справи, чого від Луценка, за його власними словами, навіть не чекають. А ось за посаду мера він готовий поборотися.

Як прогнозує політолог, Луценко запропонує киянам зупинити корупцію і дерибан землі і пообіцяє повернути місту незаконно приватизовані об'єкти нерухомості. Можливо, заговорить про омолодження влади.

«Планується, що це сподобається киянам, які вже втомилися від великої кількості політичних партій і чекають в кабінеті мера свою людину», - пише «Комсомольская правда».