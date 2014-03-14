Пожежа на Бессарабському ринку пошкодила торговельні місця на площі близько 200 кв. м.
07:28, 14 березня 2014Київ
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Через пожежу на Бессарабському ринку, яка виникла на другому поверсі будівлі, пошкоджено торговельні місця на площі близько 200 кв. м.
Через пожежу на Бессарабському ринку пошкоджено торговельні місця на площі близько 200 кв. м.
"О 1 год. 14 березня у Шевченківському районі в трьохповерховій будівлі Бессарабського ринку на другому поверсі виникла пожежа. Внаслідок якої вогнем пошкоджено торговельні місця на площі близько 200 кв. м. Жертв та постраждалих немає", - повідомляє пресс-служба ДСНС.
О 2 год. 35 хв. підрозділами Головного управління ДСНС України у Києві пожежу ліквідовано. Причина пожежі встановлюються.
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