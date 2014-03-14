Пожежа на Бессарабському ринку пошкодила торговельні місця на площі близько 200 кв. м.

07:28, 14 березня 2014
Київ
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Через пожежу на Бессарабському ринку, яка виникла на другому поверсі будівлі, пошкоджено торговельні місця на площі близько 200 кв. м.

ринок

"О 1 год. 14 березня у Шевченківському районі в трьохповерховій будівлі Бессарабського ринку на другому поверсі виникла пожежа. Внаслідок якої вогнем пошкоджено торговельні місця на площі близько 200 кв. м. Жертв та постраждалих немає", - повідомляє пресс-служба ДСНС. 

О 2 год. 35 хв. підрозділами Головного управління ДСНС України у Києві пожежу ліквідовано. Причина пожежі встановлюються.

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