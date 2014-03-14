Пожежа на Бессарабському ринку пошкодила торговельні місця на площі близько 200 кв. м.

"О 1 год. 14 березня у Шевченківському районі в трьохповерховій будівлі Бессарабського ринку на другому поверсі виникла пожежа. Внаслідок якої вогнем пошкоджено торговельні місця на площі близько 200 кв. м. Жертв та постраждалих немає", - повідомляє пресс-служба ДСНС.

О 2 год. 35 хв. підрозділами Головного управління ДСНС України у Києві пожежу ліквідовано. Причина пожежі встановлюються.