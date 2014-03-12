У ДАІ розповіли, які автомобілі викрадають у Києві найчастіше

За два місяці 2014 року в столиці зареєстровано 104 незаконних заволодінь автотранспортом.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ м. Києва, найпопулярнішими у викрадачів були автомобілі марки «ВАЗ» – 23 угони. На другому місці – 13 автівок марки «Toyota», трійку «лідерів» розділили між собою автомобілі марки «Mitsubishi» та «Mersedes-Benz» – 7 автокрадіжок. Далі йдуть автомобілі «Mazda» - 5 та «BMW» – 3 незаконних заволодіння.

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Найчастіше транспортні засоби викрадали у середу, п’ятницю та суботу. Здебільшого ці злочини здійснюються у нічний час доби – вночі викрали 71 автівку.

Найбільше незаконних заволодінь автотранспортом скоєно з вулиць Заболотного, Урлівської, Клименка та Уборевича.

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«Подбайте заздалегідь про свій транспорт - обладнайте його додатковими протиугінними пристроями та, за можливістю, залишайте автомобілі на стоянках, що охороняються, або у гаражних боксах», - говорить начальник управління Державтоінспекції Микола Макаренко. Як показує практика, в столиці злочинці найчастіше пошкоджують та викрадають автівки у дворах будинків.

Також не слід провокувати крадіїв - ні в якому разі не залишайте в машині документи, гроші та інші цінні речі, а, виходячи з авто, не забувайте його замикати та ставити на сигналізацію.