У Києві суд оштрафував підприємство на півтора мільйони за незаконні свердловини
За позовом прокуратури Подільського району Києва суд ухвалив стягнути з приватного товариства на користь держави понад 1,5 млн грн збитків, завданих самовільним використанням водних ресурсів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури столиці.
Як встановлено прокурорською перевіркою, столичне підприємство, що займається виробництвом сонячних батарей, упродовж 4 місяців за відсутності дозволу на спеціальне водокористування здійснювало забір прісної води з трьох свердловин, розташованих на його території.
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Так, за вказаний період компанія незаконно використала майже 35 000 кубометрів води з підземних джерел.
З метою відшкодування завданих державі збитків прокуратура Подільського району звернулася до Господарського суду міста Києва з відповідним позовом.
Згідно з рішенням суду, приватне підприємство зобов’язано сплатити понад 1,5 млн гривень за допущені порушення природоохоронного законодавства.