У Києві суд оштрафував підприємство на півтора мільйони за незаконні свердловини

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури столиці.

Як встановлено прокурорською перевіркою, столичне підприємство, що займається виробництвом сонячних батарей, упродовж 4 місяців за відсутності дозволу на спеціальне водокористування здійснювало забір прісної води з трьох свердловин, розташованих на його території.

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Так, за вказаний період компанія незаконно використала майже 35 000 кубометрів води з підземних джерел.

З метою відшкодування завданих державі збитків прокуратура Подільського району звернулася до Господарського суду міста Києва з відповідним позовом.

Згідно з рішенням суду, приватне підприємство зобов’язано сплатити понад 1,5 млн гривень за допущені порушення природоохоронного законодавства.