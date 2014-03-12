У Будинку профспілок можна відкрити музей Небесної сотні - головний архітектор Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив директор департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації - головний архітектор Києва Сергій Целовальник.

«Те, що це (вартість відновлення Будинку профспілок - УНІАН) буде більше 100 млн грн - це точно», - сказав Целовальник.

За його словами, остаточна вартість відновлення буде відома тільки після детальної оцінки стану об'єкта після пожежі, розробки проекту реконструкції та подальших функцій будівлі.

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«Якщо висновок про стан несучих конструкцій буде таким, що не «несе» будівлю, то треба його перебудовувати. І тоді виникає питання: чи потрібно зберегти зовнішню архітектуру, фасади, якими вони були до пожежі або робити щось нове. Це буде залежати від функцій, які в цьому будинку потрібні суспільству», - зазначив головний архітектор столиці.

На його думку, в будівлі може розташуватися музей Небесної сотні або музей революції взагалі, де кожній області України буде відведено окремий зал. Однак остаточне рішення щодо подальшої експлуатації Будинку профспілок і його призначення, за словами Целовальника, повинно бути винесено на широке обговорення громадськості.

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«Я постійно нагадую, що це має бути широко обговорено з громадськістю... Відкладати це ніхто не буде в довгий ящик. Про це ми вже думаємо, але проекту поки немає», - сказав Целовальник.

Разом з тим, він зазначив, що на громадське обговорення також слід винести питання про реконструкцію центру столиці, а також зведення монумента Героям Небесної сотні.

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Як повідомляв УНІАН, після відмови України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом на центральних вулицях Києва та інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду та президента країни, а також до сутичок протестувальників із співробітниками правоохоронних органів. У лютому поточного року сутички протестувальників з силовиками переросли в збройне протистояння, під час якого в центрі Києва загинуло більше ста чоловік.

Столичний Будинок профспілок, розташований на Майдані Незалежності, використовувався активістами як штаб Національного спротиву. Під час штурму Євромайдану в ніч з 18 на 19 лютого співробітники силових структур підпалили Будинок профспілок, щоб протестувальники покинули будівлю. Під час зіткнень також суттєво постраждали центральні вулиці Києва. Протестувальники знімали бруківку з доріг, кидали нею в силовиків і використовували для спорудження барикад.