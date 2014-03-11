У Києві три десятки невідомих з битами і в масках побили прокурора

14:01, 11 березня 2014
Київ
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У Києві невідомі в масках побили працівника прокуратури Святошинського району столиці.

Грабитель / stvnews.ru

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Так, за даними прес-служби, 11 березня близько 09:30 у приміщення прокуратури Святошинського району по вул. Гната Юри, 9, увірвалося близько 30 осіб у масках та камуфляжній формі, озброєних металевими палками та бейсбольними битами.

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«Застосовуючи фізичну силу, зловмисники схопили одного з оперативних працівників прокуратури. Під час його побиття вони наносили удари кийками та використовували електрошокери», - йдеться в повідомленні.

«При цьому нападники вимагали від прокурора написати заяву про звільнення та відмовитися від підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні, яке наразі перебуває на розгляді у Святошинському райсуді столиці», - повідомили в прес-службі, додавши, що перед тим, як зникнути з місця події, невідомі відібрали комп’ютер та особисті речі працівника прокуратури, а також пошкодили кілька службових кабінетів.

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В результаті нападу працівник прокуратури отримав закриту черепно-мозкову травму, численні забої та був госпіталізований.

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.2 ст. 296 (хуліганство) та ч.2 ст. 186 (грабіж) КК України.

Хід розслідування перебуває на контролі керівництва столичної прокуратури.

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