Перший заступник голови КМДА Голубченко подав у відставку - джерело
13:53, 05 березня 2014Київ
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Голубченко написав заяву про звільнення з посади першого заступника голови КМДА.
Анатолій Голубченко подав у відставку
Анатолій Голубченко написав заяву на звільнення з посади першого заступника голови Київської міської державної адміністрації.
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Про це УНІАН повідомило джерело в міськадміністрації.
Заява датована 25 лютого, поінформував співрозмовник агентства.
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