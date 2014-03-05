Перший заступник голови КМДА Голубченко подав у відставку - джерело

13:53, 05 березня 2014
Київ
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Голубченко написав заяву про звільнення з посади першого заступника голови КМДА.

Анатолий Голубченко подал в отставку

Анатолій Голубченко написав заяву на звільнення з посади першого заступника голови Київської міської державної адміністрації.

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Про це УНІАН повідомило джерело в міськадміністрації.

Заява датована 25 лютого, поінформував співрозмовник агентства.

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