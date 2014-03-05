Перший заступник голови КМДА Голубченко подав у відставку - джерело

Голубченко написав заяву про звільнення з посади першого заступника голови КМДА.

Анатолій Голубченко написав заяву на звільнення з посади першого заступника голови Київської міської державної адміністрації. Читайте такожГолубченко: вибори мера Києва можна провести після виборів Президента Про це УНІАН повідомило джерело в міськадміністрації. Заява датована 25 лютого, поінформував співрозмовник агентства.

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