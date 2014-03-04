Частково згорівший у протестах Міст закоханих у Києві відремонтує громада Коломиї – КМДА

Ремонт Мосту закоханих на Парковій алеї в Києві, який частково згорів під час акцій протесту, взяла на себе громада міста Коломия.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Ініціативу з проведення ремонтних робіт, зокрема, відновлення дерев’яного настилу пішохідного мосту (Міст закоханих) на Парковій алеї взяла на себе міська громада м. Коломиї. Наразі роботи вже розпочато», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що раніше фахівці КП «Київавтошляхміст» провели візуальний огляд мосту та встановили, що в результаті дії високих температур споруда зазнала деформації металоконструкцій перильного огородження та руйнування дерев’яного настилу прохожої частини.

Згідно з розпорядженням КМДА, пішохідний міст на Парковій закріплено за Центральним парком культури і відпочинку Києва на праві оперативного управління.

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3 березня 2014 року КП «Київавтошляхміст» завершило процедуру передачі об’єкта зазначеній організації. Станом на сьогодні виконавчу документацію та акти прийому-передачі пішохідного мосту направлено до балансоутримувача, додали в КМДА.