Офіційна кількість постраждалих в акціях протесту у Києві наблизилась до тисячі
11:23, 03 березня 2014Київ
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У Києві за період з 10.20 18 лютого до сьогоднішнього дня до лікарів швидкої допомоги звернулися 984 учасники масових заходів, госпіталізовано 646 осіб.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.
Читайте такожЗа час протестів в Україні загинуло 94 особи - МОЗІнформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.
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